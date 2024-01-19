Уровень доверия россиян Владимиру Путину достиг почти 80%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 125 0

В исследовании приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан России.

Уровень доверия россиян Владимиру Путину достиг почти 80%

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

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Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% граждан страны. Об этом говорится в результатах исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Специалисты провели опрос среди россиян в период с 12 по 14 января текущего года. В исследовании, как указывает ФОМ, приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов России. Также уточняется, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Результаты опроса показали, что 79% россиян доверяют Путину, а 81% положительно оценивают деятельность президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ключевой приоритет в работе с героями спецоперации на Украине назвал Владимир Путин.

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