Жители тех территорий хоть и ходили де факто в том моменте под польской пятой, называли себя русскими.

Конечно на Украине в эти дни никто не вспомнит, но ровно 370 лет назад произошло событие, ставшее отправной точкой в деле появления этой страны на карте. 18 января 1654 года состоялась Переяславская Рада, то есть собрание в городе Переяславле, недалеко от Киева, казаков-запорожцев.

Характерная деталь, жители этих территорий хоть и ходили де факто в том моменте под польской пятой, называли себя русскими: все-таки когда-то они были Киевской Русью. По инициативе своего гетмана Богдана Хмельницкого, казаки развернулись на восток и присягнули на верность Русскому царю Алексею Романову, в титуле которого после этого добавились Малороссия и Белороссия, и Киев, следом за Москвой.

И тут же началась война с Варшавой, которая закономерно и логично завершилась закреплением новых границ. Впрочем, присяга в Переяславле не остепенила запорожцев, гетманы продолжили дипломатические «петли», вступая в союзы то с крымскими татарами, то с поляками, то со шведами, попутно предавая то тех, то других. Закончилось все эталонной мазеповщиной, вскоре после которой российские императоры положили конец запорожскому беспределу.

Все эти годы Москва планомерно расширяла свои владения на запад и юг, время было такое. Растянув формирование пространства, которое сейчас называется Украиной ровно на 300 лет, день в день, когда к юбилею Переяславской рады полуостров Крым был передан из РСФСР в УССР.

Любопытно, что именно в советском эпосе Переяславской раде уделялось повышенное внимание и события трактовались как воссоединение Украины с Россией. В царские годы казацкую присягу в Переяславле называли «присоединением» окраинных земель и обходились без торжеств. Так что с декоммунизацией Киев явно пошел не в ту степь, если кого и благодарить украинцам за Украину, так это запорожских казаков и советских вождей.

«Руководители Донецко-Криворожской республики, тогда формировался Советский Союз, не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР, и вроде бы с центральными властями договорились об этом. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, „перерешать“, и передал это в состав Украины. Перерешали, и теперь мы столкнулись с ситуацией, которую переживаем сегодня. После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества. Тем более что в Декларации независимости, повторяю еще раз, было написано, что Украина — нейтральное государство», — заметил глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.

Это заявление президент сделал на встрече с главами муниципалитетов. В очередной раз убеждаешься, насколько от местных властей зависят вопросы даже государственной важности.