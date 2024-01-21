«Государственная» память оказывается короче памяти человеческой.

Об исправлении истории вновь заговорили в Болгарии. Демократическая партия, в попытке «отработать» русофобскую повестку, предложила убрать один из главных памятников страны — советскому воину освободителю Алеше, что возвышается над Пловдивом.

Не в первый раз такие идеи появляются. Но, как и в прежние годы, общественность встала на защиту Алеши, рядовые болгары организовали дежурство у памятника и местная власть, мэрия Пловдива, сняла вопрос с повестки.

Или взять например, Дрезден, город был полностью разрушен за одну февральскую ночь 1945 года из-за бомбардировок его Британией и США. Союзники сожгли город, чтобы в том числе — цитата из официального приказа — «заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС». Дрезден по ялтинским соглашениям отходил в советскую зону влияния.

Так вот с мемориала погибшим в страшном огне убрали надпись про бомбардировку.

Когда пошел резонанс, местные власти заявили, что готовится реконструкция. Но не разъяснили, какая. Может, надпись и не вернут, чтобы не мозолить лишний раз глаза союзников по НАТО.

Как в Японии, где в каждую годовщину ядерных бомбардировок не упоминают, а кто собственно бомбил Хиросиму и Нагасаки, и не поднимают вопроса, а надо ли это было так бомбить. «Государственная» память оказывается короче памяти человеческой.