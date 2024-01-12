В Госдуме назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Бессараб: получать пенсию в 50 тысяч рублей можно при зарплате в 120 тысяч

В Госдуме назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Россиян между тем призвали не утаивать от государства свои доходы.

Граждане РФ могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, но заработная плата при этом должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Она обратила внимание на 102-ю Конвенцию ООН, частично ратифицированную в РФ. Согласно документу, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от утерянной зарплаты.

«Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — сказала депутат.

Сегодняшняя зарплата не позволяет делать отчисления, чтобы россияне получали такую большую пенсию. Вообще средний размер выплат пожилым в России к концу 2024 году составит примерно 24 тысячи рублей.

Кроме того, Бессараб призвала правильно выбирать работу, зарплату и не утаивать от государства свой доход. Это и поможет в старости обеспечить хорошую пенсию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию.

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