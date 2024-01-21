Драка в эфире? Шепс и Штурм устроили потасовку из-за порчи

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Алина Крылова
Алина Крылова 631 0

Наталья Штурм раскритиковала предсказание Шепса-старшего в федеральном шоу

Драка в эфире? Шепс и Штурм устроили потасовку из-за порчи

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Между знаменитостями пробежала черная кошка. Грядет грандиозный скандал?

Не успела в публичном поле утихнуть история с конфликтом певца Алексея Гомана и музыкального критика Сергея Соседова, случившаяся в новогодние праздники, как на федеральном ТВ разгорается новый нешуточный скандал. На этот раз участниками истории стали победитель одного из нашумевших проектов про потустороннее Александр Шепс и звезда 90-х Наталья Штурм.

В новом выпуске «магического проекта» Штурм решила лично проверить способности участников и стала допытываться, почему к 57 годам она так и не обрела личного счастья. Переступивший порог студии триумфатор одного из предыдущих сезонов мелочиться со знаменитостью не стал: Шепс-старший уверенно заявил, что Наталья Штурм делала приворот, который обернулся для нее порчей.

Договорить экстрасенсу эксцентричная певица не дала: она буквально вытурила медиума из студии, а затем категорично заявила — любимец зрительниц пришел на проект не за возмездием и даже не за триумфом.

«Я считаю, что это все была красивая игра на публику, не более того! Я даже никогда ни на кого не гадала, я даже не знаю, как от них избавиться!» — категорично заявила она.

Помимо Шепса за победу в проекте борются серебряная призерка одного из последних проектов Ангелина Изосимова, африканская ведьма Марианна Атие и ведьма-ключница из 17-го сезона Виолетта Полякова, которая выбыла из проекта из-за сотрясения мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что младший брат Александра Шепса Олег стал отцом.

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