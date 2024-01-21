Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 153 0

Бывшая жена Алексея Сдобнова не была лично знакома с друзьями супруга

Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский», 2012 г.

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Тело звезды «ментовских» сериалов нашли в ночь с 12 на 13 января в собственной машине. Почему о проблемах актера со здоровьем никто ничего не знал?

В окружении звезды сериала «Склифосовский» Алексея Сдобнова раскрыли новые неожиданные подробности жизни артиста. Актер умер в ночь с 12 на 13 января: тело мужчины нашли в его собственном автомобиле. О том, что у актера театра и кино были проблемы со здоровьем, в ближайшем окружении Сдобнова не знали. Более того, похороны всеобщего любимца жена Алексея провела также тайно.

В личном микроблоге продюсер кинопроектов и персональный PR-директор актера Наталья Бочарова сообщила, что Виктория, которая развелась с избранником несколько лет назад, организовала прощание практически за закрытыми дверями. После развода вдова отношений с экс-супругом не поддерживала и ничего не знала о его друзьях и товарищах.

По предварительной информации, вплоть до последнего момента Сдобнов вел крайне закрытый образ жизни и за помощью к родным и товарищам не обращался. Чтобы оповестить всех о кончине экс-мужа, Виктория вынуждена была воспользоваться «сарафанным радио».

За несколько месяцев до смерти Сдобнов принял участие в съемках сериала «Тайные мечты Алисы». Результата своих усилий 57-летний артист так и не увидел: проект все еще находится в производстве, дата релиза официально не объявлена.

Ранее 5-tv.ru писал, каким характером отличался звезда сериалов «Склифосовский» и «Чикатило» Алексей Сдобнов.

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