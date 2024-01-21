«Работал честно»: каким был на съемочной площадке Алексей Сдобнов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 767 0

Залим Мирзоев назвал покойного Сдобнова некапризным и честным актером

Фото, видео: Кадр из сериала «Все как у людей. Продолжение», 2023 г.; Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тело актера «Склифосовского» и «Чикатило» было найдено в его собственной машине в ночь с 12 на 13 января.

Актер кино и сериалов Алексей Сдобнов, о кончине которого стало известно накануне, был хорошим партнером на съемочной площадке. При общении с ним и в работе ощущалась легкость и непринужденность, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru коллега Залим Мирзоев. Вместе они снимались в сериале «Чистосердечное призвание — 4».

«Он был хорошим партнером. Мы на площадке просто общались, никаких проблем, нормальный он парень такой. Легко общался, коммуникабельный и никаких капризов у него не было. Работал честно. Некапризный актер», — вспомнил Мирзоев.

Сдобнов ушел из жизни на 58-м году жизни в ночь с 12 на 13 января. По словам директора артиста Натальи Бочаровой, тело было найдено в его собственной машине. Кроме того, как рассказала бывшая супруга актера Виктория Маргелова, у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он предпочитал не распространяться. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Актера похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «ДМБ» Виталия Вашедского.

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