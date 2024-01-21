Количество погибших от удара по Донецку увеличилось до 25 человек

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 84 0

Глава Донецка Пушилин: стало известно о 25 погибших после обстрела Донецка

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Сообщается, что еще около 20 человек пострадали.

Количество погибших после чудовищного обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка вновь увеличилось. Стало известно о 25 убитых, около 20 человек пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Чиновник также упомянул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», — написал Денис Пушилин.

Глава Донецка принес свои соболезнования всем родным и близким погибших.

Чиновник уточнил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество погибших при обстреле Донецка увеличилось до 13 человек.

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