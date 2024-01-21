Совсем обнаглел: экс-посол Украины вспомнил непристойный поступок Зеленского в Лондоне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 163 0

Экс-посол Пристайко: Зеленский уселся в кресло Черчилля, несмотря на запрет

Совсем обнаглел: экс-посол Украины вспомнил непристойный поступок Зеленского в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Украинскому президенту оказалось мало своего кресла, он решил почувствовать себя в роли британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Украинский президент Владимир Зеленский не постеснялся сесть в кресло Уинстона Черчилля во время посещения музея бывшего британского премьер-министра. О наглом поступке вспомнил бывший посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью журналистке Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

«Во время визита президента Зеленского в музей Черчилля служитель, который там работает, говорит, что вон кресло Черчилля стоит, в котором он сидел, принимая решения», — рассказал дипломат.

Как рассказал дипломат, он был включен в делегацию и сопровождал Зеленского в поездке. Там при осмотре бункера украинского лидера заинтересовало кресло покойного британского политика. Зеленский решил уточнить у сотрудников музея, можно ли ему сесть в кресло. На что получил отказ. Но украинский президент решил пойти против правил.

Работнику музея ничего не оставалось делать, кроме как поинтересоваться у Зеленского, почувствовал ли он себя Черчиллем. Окружающие посмеялись, а глава Украины утвердил, что действительно «почувствовал в себе что-то такое», заявил Пристайко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский запретил делать гражданам.

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