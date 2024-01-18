Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом»

Так глава Незалежной отреагировал на то, что большое количество граждан призывного возраста покинули страну.

Украинцы не имеют права «просто дышать воздухом», заявил Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, мы в войне, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос о мобилизации.

Он указал, что если гражданин Украины мобилизационного возраста, то он должен оставаться в своей стране.

Прежде стало известно, что Верховная рада Украины одобрила создание единого реестра военнообязанных, куда будут внесены данные граждан от 17 до 60 лет.

«Могилизация»: как на Украине насильно отправляют граждан страны на фронт

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Повестки вручают в самых разных местах — на улицах, в кафе и так далее. Местные жители происходящее называют «могилизацией».

В это время пытающиеся избежать насильной отправки на фронт украинцы придумывают все более изощренные способы. Они начали массово закупаться реалистичными силиконовыми масками стариков. Поможет ли им это — читайте в нашем материале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.