В Штатах признали погибшими двух пропавших у берегов Сомали спецназовцев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 66 0

Личности военных пока еще устанавливаются.

В Штатах признали погибшими двух пропавших у берегов Сомали спецназовцев

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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В Пентагоне признали погибшими двух военных спецназа ВМС, которые считались пропавшими у берегов Сомали в Аденском заливе. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

Тела спецназовцев не были найдены, но так как их десятидневные поиски не принесли никакого результата, то их автоматически считают мертвыми. Известно, что их задачей при исполнении было перевезти иранское оружие на судне.

Сообщалось, что американские военные пропали без вести во время высадки. Погодные условия были достаточно неспокойными, и один из служащих спецназа соскользнул с трапа. Личности военных пока еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан ВМС США Табах открыто призвал к геноциду россиян. Непростительное публичное заявление американец сделал в интервью. И примеры бывший американский военный привел соответствующие: политику по уничтожению населения фашистской Германией и сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

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