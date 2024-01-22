Экс-представитель НАТО, капитан ВМС США Табах открыто призвал к геноциду россиян

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 634 0

Непростительное публичное заявление американец сделал в интервью.

Экс-представитель НАТО, капитан ВМС США Табах открыто призвал к геноциду россиян

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если дело дойдет до убийства мирных жителей. Такое заявление о фактически геноциде россиян сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу.

И примеры бывший американский военный привел соответствующие: политику по уничтожению населения фашистской Германией и сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Кстати, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец именно геноцидом назвал удар Украины по Белгороду. Он отметил, что обстрел привел к массовой гибели ни в чем не повинного гражданского населения, включая детей. Украинская армия ничем не отличается от того израильского терроризма, который мы наблюдаем в секторе Газа, заключил Баранец.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее политолог Денис Денисов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий
15:15
«Разврат, баня, женщины»: 70-летний Алексей Глызин вспомнил про кутеж на гастролях
15:14
Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса