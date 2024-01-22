Затаил обиду: Митя Фомин раскритиковал имидж Александра Рогова

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 331 0

Митя Фомин раскритиковал стиль имиджмейкера Александра Рогова

Затаил обиду: Митя Фомин раскритиковал имидж Александра Рогова

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Между двумя эпатажными знаменитостями пробежала черная кошка. Из-за чего Митя Фомин взъелся на главного стилиста страны?

Несколько недель назад стилист Александр Рогов, уже будучи одним из самых опытных и утонченных стилистов страны, получил новую работу. Имиджмейкер получил право вести нашумевший проект на одном из федеральных каналов. Рогов стал третьим по счету телеведущим, которому доверили менять представление россиян на моду.

Теперь в публичном поле рискует разгореться нешуточный скандал. Полгода назад, еще до официального назначения, стилист Рогов назвал самого безвкусного, по его мнению, артиста на отечественной эстраде. По словам эксперта моды, им стал Митя Фомин. Спускающий на одежду сотни тысяч рублей певец принял слова стилиста близко к сердцу. В интервью журналистке Лауры Джугелия на YouTube Фомин поспешил ответить Рогову, выплеснув накопившуюся обиду.

По словам Фомина, ему потребовались годы, чтобы найти собственный стиль, а вот Рогову стоит обратить на себя внимание и пересмотреть взгляды на модные тренды.

«Если ты себя считаешь модным экспертом, почему выглядишь ты иначе? А выглядит он плохо, он выглядит отвратительно. Он выглядит как располневшая тетка средних лет, абсолютно безобразно одевающийся человек, на которого неприятно смотреть. Он не выглядит как стилист, не выглядит сексуально или привлекательно. Он выглядит просто никак. И тут этот человек говорит мне, что я выгляжу плохо. Камон, ты вообще видел себя?!» — разозлился Фомин на съемке.

Уже через пять минут музыкант внезапно сознался: если бы ему поступило предложение от Рогова о деловом сотрудничестве, он, с высокой долей вероятности, согласился бы. Правда, пока соответствующих разговоров все же не ведется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети разгорелись споры из-за усов Мити Фомина.

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