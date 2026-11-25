Названа самая красивая девушка планеты. Этим утром завершился конкурс «Мисс Вселенная», который запомнится фанатам настоящим парадом скандалов. Одну участницу освистали за костюм Иисуса, другая вышла на сцену в плаще, расшитом боевыми гильзами. И это только то, что увидели зрители. За кулисами еще жарче.

Организаторов обвиняют в подтасовке результатов. А некоторые девушки и вовсе не смогли показать себя из-за большой политики. Что скрывается за красивой картинкой — увидела корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

Парад красоты и грации на конкурсе «Мисс Вселенная» омрачили новые скандалы. Организаторы обещали провести шоу честно, без грязи и политики. Но все снова пошло не по сценарию.

На дефиле национальных костюмов участница из Чехии вышла в популярном у католиков образе младенца Иисуса: в алой мантии с золотым крестом. Зал неодобрительно зашумел. Освистали и обвинили в лицемерии представительницу Израиля — ее наряд с надписью «Мир» в соцсетях посчитали неуместным из-за палестинского конфликта.

С явно не мирным посылом на конкурс приехала мисс Украины, появившись в платье, расшитом настоящими гильзами.

На этом фоне показательным стал выход нашей студентки из Тюмени. Александра Сташкевич представила наряд, богато украшенный жемчугом и камнями, вдохновленный героиней сказки Александра Пушкина о Золотой рыбке, олицетворяющий культурное наследие нашей страны. Никакой политики, упоминаний конфликтов или религиозных символов.

А представительница Зимбабве вовсе пропустила главный вечер — не смогла въехать на остров без визы США и не попала даже на отборочный этап.

«Я должна была отправиться в Пуэрто-Рико. К сожалению, из-за частичного запрета на въезд в США для граждан Зимбабве и ряда других стран нам не удалось добиться одобрения моей визы, несмотря на многочисленные попытки», — сказала «Мисс Вселенная Зимбабве-2026» Розанна Холл.

По той же причине с конкурса сняли участниц из Замбии, Конго и Анголы. А ведь все ждали, что «Мисс Вселенная» реабилитирует себя после грандиозного провала в прошлом году.

Тогда из-за обвинений в подтасовке голосов со скандалом уволились сразу двое членов жюри. Один из них заявил в интервью, что победу отдали девушке из Мексики, потому что у ее отца с владельцем конкурса общий бизнес. А за считаные дни до нынешнего финала вышел документальный фильм «Корона обмана», запустивший новую волну горячих дискуссий. В нем бывшие участницы прямо рассказали, сколько стоит корона королевы красоты.

«Один из организаторов пытался заставить меня заплатить более полумиллиона за попадание в пятерку лучших участниц. Деньги предлагалось внести через финансирование продукции по уходу за кожей или пожертвования. Все сводится к финансовым сделкам», — сказала представительница Персии на конкурсе «Мисс Вселенная-2025» Сахар Биниаз.

«Конкурс „Мисс Вселенная“ нужно сжечь дотла и возродить из пепла. Нужно больше спонсоров, заинтересованных в честном ведении бизнеса. А не каких-то случайных миллиардеров из разных стран, которые на таких конкурсах просто отмывают деньги», — сказала бывшая участница конкурса «Мисс США» Тейлор Хейл.

Новой «Мисс Вселенная» стала пуэрториканка Дженнифер Баррето: по рассказам самих участниц, ей единственной сшили платье по фигуре, дали больше времени на подиуме и предоставили личную команду стилистов. А в соцсетях уже появилась конспирологическая теория о том, что титул победительнице оплатили сами власти острова: они вложили в шоу почти девять миллионов долларов. Куда исчезла часть этих денег, уже расследует Сенат Пуэрто-Рико.

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