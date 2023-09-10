Всех беспокоят усы: в соцсетях развернулись баталии из-за внешности Мити Фомина

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 338 0

Солист Hi-Fi Митя Фомин отпустил усы: Разворачиваются баталии в соцсетях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Артист рассказал о ценном комплименте, который перечеркнул все негативные комментарии о его новом образе и шутки про почтальона Печкина.

Фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин ищет покоя, умиротворения и гармонии от слияния с бесконечно вечным на фоне бешеной популярности… Его усов. Одна маленькая деталь образа знаменитого мужчины стала поводом для жарких споров среди его поклонников. По словам исполнителя, денно и нощно фолловеры обсуждают растительность на его лице, да еще и не только между собой. Самому герою дня тоже достается. Певец, конечно, заботится о своей красоте ради зрителя, однако меняться в угоду толпе не готов.

Резонансные усы Фомин привез из путешествия в Кению. Как говорит сам, он нередко возвращается из путешествий обросшим — не тратит время на бритье, некогда. Так, после участия в шоу «Звезды в Африке» артист превратился в бородача, а теперь отпуск завершился менее масштабно — пшеничными усами. Взглянул на себя музыкант, порадовался, да и решил оставить как есть.

«Разворачиваются баталии в соцсетях относительно моих усов. Кто-то говорит: „Сбрейте это немедленно!“ Кто-то говорит: „Боже, наконец-то ты возмужал, Митька, наконец стал похож на мужика“. Кто-то сравнивает меня с почтальоном Печкиным, кто-то, между прочим, с Юрием Соломиным. Я считаю, это хорошие ассоциации, такие добрые и светлые образы, которые никому еще не вредили. Они правда слегка возрастные, но и я тоже не мальчик», — пошутил Фомин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время мероприятия в честь дня рождения «Русского радио».

Благо, вокруг исполнителя еще много тактичных и доброжелательных людей, которые не просто принимают любым, но и хвалят за эксперименты со стилем. В их числе актер и певец Алексей Воробьев, подаривший Фомину самый приятный комплимент. Он сказал, что с усами Митя похож на героя Брэда Питта из фильма «Бесславные ублюдки». Ну кому не понравится сравнение с неподражаемым красавцем? И какая теперь разница, что кто-то просит побриться?

«Я сразу расправил спину и плечи. От человека, который очень много времени проводит в Голливуде, это особенно ценный комплимент», — заключил Фомин.

Солисту Hi-Fi в этом году исполняется 50 лет. В это трудно поверить не только потому что годы летят пугающе быстро — выглядит звезда просто потрясающе. В личном блоге много откровенных фото, очень легко в этом убедиться: строен, подтянут, загорел и свеж. А говорит, уже не мальчик… Как ранее писал 5-tv.ru, юбилей Митя запланировал грандиозный. А еще в его часть откроется музей в Москве! Может, и скандальные усы в нем увековечат?

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