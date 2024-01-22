Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 38 0

Нутрициолог Кузина: в хлебе содержится большое количество полезных элементов

Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

Фото: www.globallookpress.com

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Не забывайте об известной пословице — мучное, на самом деле, содержит в себе множество необходимых организму ферментов.

В последние годы все больше людей стараются окончательно отказаться от хлеба. Диетологи помогают исключить мучное из рациона и объясняют, как избавиться от постоянной тяги к «запретному» продукту.

Однако убирать хлебобулочные изделия из жизни полностью не стоит. Об этом изданию aif.ru рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.

По мнению эксперта, многих в хлебе пугает содержание простых углеводов, которые имеют высокий гликемический индекс, а также слишком быстрая усвояемость. Кроме того, некоторые считают, что мучное чрезмерно калорийно и содержит в себе глютен и множество добавок.

Хлеб необходим

Совсем исключать хлеб из рациона — неправильно. Дело в том, что вместе с мукой человек получает витамины группы B, которые способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, а также они улучшают работу кишечника.

Витамин Е — известный антиоксидант — участвует в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. К тому же мучное содержит полезные элементы: калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо и многие другие.

Как выбрать хлеб

«Как видим, полностью исключать хлеб из своего рациона не стоит. Главное — не налегать на белые пышные булки или круассаны. Белый хлеб лучше есть в подсушенном виде, да и то в тех случаях, когда у вас нет воспаления ЖКТ», — отмечается в материале.

Кузина рекомендует отдать предпочтение хлебобулочным изделиям из, например, ржаной муки — в ней содержание железа больше на 30%, а также на 50% повышен калий и магний. Попробуйте поискать хлеб из муки грубого помола — именно там будет находиться оптимальное количество витаминов и различных полезных элементов.

Стоит сделать выбор в пользу хлебцев или самостоятельно изготовленного мучного. Именно там обычно содержится настоящая кладезь бесценных компонентов.

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Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

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