Долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сейчас блогер доставлена в Замоскворецкий суд Москвы. Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской, как ранее сообщал 5-tv.ru.

Блогера Елену Блиновскую доставили в суд. Фото: Пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы

Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.

Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.