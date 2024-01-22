Долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 394 0

Блогер доставлена в Замоскворецкий суд Москвы.

Долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сейчас блогер доставлена в Замоскворецкий суд Москвы. Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской, как ранее сообщал 5-tv.ru.

Блогера Елену Блиновскую доставили в судБлогера Елену Блиновскую доставили в суд. Фото: Пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы

Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.

Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

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