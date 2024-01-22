Блогер доставлена в Замоскворецкий суд Москвы.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Сейчас блогер доставлена в Замоскворецкий суд Москвы. Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской, как ранее сообщал 5-tv.ru.
Блогера Елену Блиновскую доставили в суд.
Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.
В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.
Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
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