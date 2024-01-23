Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово

Националисты отступают под натиском наших бойцов.

Армия России продвигается в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР — оттуда велся недавний обстрел Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — цитирует политика РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке, где в результате бесчеловечного артиллерийского удара ВСУ погибли 27 человек и 25 получили ранения, 22 января был объявлен день траура.

Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет. По предварительным данным, атака была комбинированной — из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.