Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово

Пушилин: армия России продвигается в сторону Курахово
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Националисты отступают под натиском наших бойцов.
Армия России продвигается в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР — оттуда велся недавний обстрел Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — цитирует политика РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке, где в результате бесчеловечного артиллерийского удара ВСУ погибли 27 человек и 25 получили ранения, 22 января был объявлен день траура.
Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет. По предварительным данным, атака была комбинированной — из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
- 23 янв
- «Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
- 23 янв
- Как «Аллигатор» уничтожает позиции боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 янв
- Испытания антидроновых мини-ракет завершаются в России
- 23 янв
- Постоянно и повсюду: назван кардинальный способ борьбы с беспилотниками
- 23 янв
- Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка
- 23 янв
- Танкисты армии России совершили подвиг в зоне СВО
- 23 янв
- Больше ездить не на чем? Боевики ВСУ оседлали лошадей
- 23 янв
- «Мы организуем»: Прилепин обратился к Кологривому после слов о спецоперации
- 23 янв
- «Ослепили»: чем Россия отбросила ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов
- 23 янв
- Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного
Читайте также
79%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?