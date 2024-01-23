«Впервые начала»: ООН открыла счет в одном из банков России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 134 0

Совкомбанк сообщил об открытии ООН рублевого счета в России

«Впервые начала»: ООН открыла счет в одном из банков России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Что известно о решении международной организации?

ООН для осуществления операций в рублях открыла банковский счет в одной из российских кредитных организаций, не подпадающих под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Совкомбанка.

«Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — говорится в сообщении.

В настоящее время комментариев по этому поводу от международной организации не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что США смогут принимать меры в отношении финансовых институтов, которые якобы работают в интересах ОПК России и осуществляют транзакции. Документ об ужесточении санкций подписал американский президент Джо Байден.

В указе он призвал затруднить использование Россией «военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

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