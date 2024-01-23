«Необходимо вооружиться»: в Германии сделали громкое заявление о конфликте с Россией

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 79 0

Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией

«Необходимо вооружиться»: в Германии сделали громкое заявление о конфликте с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Doris Heimann

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И для чего в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада?

Германия дожна осознать опасность «военного конфликта» с Россией и на этом фоне вооружаться. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда», — сказал он.

Именно на этот случай, убежден Писториус, Германии вместе с союзниками по НАТО необходимо вооружиться. С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна», добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что сенатор Алексей Пушков назвал попытки Германии запугать Россию заявлениями о войне вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательно поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи. 

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию немецких журналистов о начале открытого противостояния двух стран. Газета Bild недавно опубликовала на первой полосе нового выпуска обзорную статью, в которой со ссылкой на секретный документ сообщила, что Германия готовится принять активное участие в военном столкновении НАТО и России.

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