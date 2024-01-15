«Гороскоп рыб в раке»: Захарова высмеяла «секретный план» Бундесвера по войне с Россией

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Мария Захарова высмеяла «секретный план» Бундесвера по конфликту с Россией

«Гороскоп рыб в раке»: Захарова высмеяла «секретный план» Бундесвера по войне с Россией

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Официальный представитель МИД РФ поставила под сомнение версию немецкой прессы о подготовке Германии к открытому конфликту с РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию немецких журналистов о начале открытого противостояния двух стран.  Газета BILD опубликовала на первой полосе нового выпуска обзорную статью, в которой со ссылкой на секретный документ сообщила, что Германия готовится принять активное участие в военном столкновении НАТО и России. По неподтвержденной информации европейских корреспондентов, столкновение должно произойти в 2025 году.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Мария Захарова высмеяла опубликованные данные немецких журналистов, подчеркнув: ни одной предпосылки для подобного развития событий не приходит ей на ум.

«Это не секретный план, а прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Анналены Бербок», — заявила дипломат.

Как гласит информация, опубликованная в секретном документе, уже весной 2024 года Россия нанесет поражение боевикам ВСУ, тем самым одержав окончательную победу над Украиной, а затем перебросит действующие военные силы в Калининград, где, по расчетам зарубежных аналитиков, к декабрю вспыхнет прибалтийский конфликт.

В результате, в намеченный день 2025 года главнокомандующий НАТО, предположительно, отдаст приказ о начале наступления на РФ на восточном фланге. В операции, уверяют журналисты, будут задействованы 30 тысяч военных бундесвера. Однако ни одного доказательства, подтверждающего подобное развитие событий, в BILD не привели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад может вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ при одном условии.

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