Замахнулись на «святое»: зачем Германия на самом деле заявила о подготовке к войне с РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 200 0

Пушков: словами о подготовке к войне с Россией ФРГ оправдывает ремилитаризацию

Замахнулись на «святое»: зачем Германия на самом деле заявила о подготовке к войне с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn

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Тема:
Спецоперация

За рубежом открыто заявили о своем желании поддержать Украину в конфликте с РФ. Почему Германия готовится к открытому военному противостоянию?

Попытки Германии запугать Россию заявлениями о возможной войне вскрывают истинные причины политики ФРГ. С таким мнением вышел член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее зарубежная газета BILD опубликовала секретный документ, суть которого гласит, что немцы намерены вмешаться в возможный прибалтийский конфликт по итогам завершения спецоперации.

По словам Пушкова, после окончательно поражения Германии во Второй мировой войне ФРГ начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи. Но если раньше в стране это делали с опорой на «возможную угрозу со стороны СССР», то теперь, как отмечает сенатор, Германия замахнулась на статус самой сильной военной державы.

«Через 70 лет после падения Берлина, преодолев монументальный комплекс вины за Вторую мировую войну и преступления германского нацизма, немецкая политическая нация, судя по всему, хочет вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы», — заключил он.

Впрочем, тайные планы немцев вряд ли придутся по душе Штатам, которые вот уже не первый год делают все, чтобы стать лидером военной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова сказала о «секретном плане» Бундесвера по войне с Россией.

Тема:
Спецоперация
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