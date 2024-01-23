«Оставила огромные шрамы»: хирург Бони рассказал, зачем она сделала пластику

Телеведущая пыталась исправить кажущиеся ей на лице изъяны при помощи филлеров и всяких девайсов. Но они, по словам хирурга Чиа Чи Као, лишь ухудшили внешний вид знаменитости.

Телеведущая Виктория Боня легла под нож хирурга, потому что не могла добиться нужного результата на лице при помощи филлеров и каких-либо девайсов. Об этом рассказал пластический хирург, который и помогал знаменитости исправить кажущиеся ей на лице изъяны Чиа Чи Као.

«Ей провели темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила огромные шрамы. Виктории сделали нижнюю блефаропластику с удалением жира, но глаза стали более запавшими и впалыми. У нее все еще оставались избытки кожи и морщины под глазами, которые она ненавидела», — признался специалист в социальной сети.

Вместе с «анамнезом» Бони хирург опубликовал фото, на которых запечатлена подготовка к операции. Знаменитость демонстрировала не устраивающие ее зоны лица и оговаривала все нюансы до мельчайших подробностей.

Чтобы их исправить, специалист планировал сделать лифтинг «Конский хвост», оформление бровей, эндоскопическую имплантацию, нижнюю блефаропластику, подтяжку щек, поддержку носогубных складок, перенос жира на лицо и фракционное омоложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Виктория Боня стала зарабатывать после пластики.