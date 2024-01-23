В России хотят продлить обязательную продажу валютной выручки

Пока введенные Путиным меры действуют до конца апреля. До какого числа их действие планируют продлить?

Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Telegram-канале со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Меры показали свою эффективность… Готовится предложение о продлении действия данных мер», — приводятся его слова.

Кабмин положительно оценил эффективность мер по обязательной продаже валютной выручке и репатриации иностранной валюты.

Соответствующие требования установил президент РФ Владимир Путин еще в октябре 2023 года. Меры были введены для стабилизации валютного курса. При этом наш лидер руководствовался данными о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями.

Эти временные меры будут действовать до 30 апреля 2024-го. Однако их предлагают продлить до конца текущего года.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что одним из процессом, влияющим на рост продаж валютной выручки экспортерами, является кредитование. Так как ставки по займам в рублях высоки, экспортеры предпочитают брать валютные кредиты, после чего они продают валюту для оплаты собственных расходов в рублях.

По словам Набиуллиной, меры введены не навсегда, так как со временем компании учатся обходить ограничения, которые также затрудняют международные расчеты в сфере импорта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин возобновляет продажу валюты. Решение принято на фоне того, что нефтегазовые доходы бюджета оказались ниже, чем прогнозировалось.