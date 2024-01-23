Президент Египта ас-Сиси заявил о высоком темпе строительства АЭС «Эль-Дабаа»

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

Путин и ас-Сиси дали старт строительству энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Президент Египта ас-Сиси заявил о высоком темпе строительства АЭС «Эль-Дабаа»

Фото: Елистратов Александр / ТАСС

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Заливка бетона состоялась 23 января.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в формате видеоконференции дали старт началу строительства энергоблока № 4 атомной электростанции «Эль-Дабаа». Сооружение воздвигается при участии российской госкорпорации «Росатом».

Сегодня, 23 января, состоялась церемония начала заливки бетона в основание энергоблока первой в Египте АЭС. Ас-Сиси отметил высокие темпы строительства.

«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально», — сказал он.

Первая в Египте атомная электростанция «Эль-Дабаа» расположена недалеко от Каира — в провинции Махтур. В августе 2023 года «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока. Вице-президент АО «Атомстройэкспорт» Алексей Кононенко отмечал, что работы на АЭС идут в строгом соответствии с планом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС.

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