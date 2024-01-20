В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Взрывоопасные устройства расположены в закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции.

В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте», — говорится в заявлении организации.

В МАГАТЭ отметили, что взрывоопасные устройства расположены в закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции.

Запорожская АЭС располагается в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков. С октября 2022 года станция находится под контролем российской стороны. Украинские националисты не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Так, например, в ноябре прошлого года киевский режим предпринял безуспешную попытку создать угрозу техногенного характера на ЗАЭС. Как рассказали в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО сбили в районе города девять украинских беспилотников коптерного типа.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ планировали не только создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС, но и намеревались сорвать проведение ротации сотрудников МАГАТЭ, которые присутствуют на объекте с сентября 2022-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС.

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