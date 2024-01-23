Выставка о блокаде открылась в центре «Россия — моя история» в Петербурге

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Там можно увидеть документы и уникальные фотографии, часть из которых нигде раньше не публиковалась.

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кудояров; 5-tv.ru

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В Петербурге в центре «Россия — моя история» открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда». Она приурочена к 80-летию полного освобождения города.

Там можно увидеть документы и уникальные фотографии, часть из которых нигде раньше не публиковалась. Они могут многое рассказать о жизни Ленинграда и его защитниках.

«Несмотря на голод, все страхи войны, люди сохраняли что-то интересное. Упоминается, что было сохранено более 160 животных в зоопарках. Несмотря на то, что холод был страшный, и еду тоже отдавали животным», — сказал студент Пожарно-спасательного колледжа Евгений Максимовский.

Проект также позволит проследить судьбы эвакуированных ленинградцев. Одновременно с Петербургом экспозицию представят и в других регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады фашистов. 

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