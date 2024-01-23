В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

День Ленинградской Победы вписан в летопись празднования, которая определена президентом РФ Владимиром Путиным.

В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

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В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Этот день вписан в отечественную летопись праздников, которую официально утвердил кандидат в президенты РФ, действующий президент Владимир Путин.

Для жителей блокадного Ленинграда, защитников Родины и ветеранов 27 января — настоящий праздник. В этом мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев, а приветсвовал гостей спикер петербургского парламента Александр Бельский.

«В нашей стране есть два непокоренных города — Сталинград и Ленинград. Сталинград овеян славой русского оружия и русского солдата. В Ленинграде люди без оружия, мирные жители своим подвигом отстояли наш город. Недаром этим городам первым присвоены звания героев. „Звезда Героя“ — это награда каждого из вас», — торжественно объявил Дмитрий Мезенцев.

Фото, видео: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград — единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов называлась «Январский гром». В ее ходе советские войска уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили их на 60-100 километров от Ленинграда. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Красногвардейск (Гатчина), Слуцк, Ропша.

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге по традиции проводятся памятные мероприятия. Вспоминать о прошлом Северная столица начинает задолго до главного праздника, и мероприятия «блокадной» тематики проходят в течение всего января.

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В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

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