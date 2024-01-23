«Зверь запрограммирован убивать»: в Курганской области волк растерзал женщину

Погибшая пыталась защитить свою собаку, но сама стала жертвой дикого животного.

В одном из поселков Курганской области дикий волк напал на местных жителей, растерзав одну женщину и искусав еще троих. Об этом в своем сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. О реальной опасности, которую несут людям лесные хищники — в материале 5-tv.ru.

Жертвы дикого зверя

Трагический инцидент произошел в ночь на 23 января 2024 года. По словам главы округа, волк зашел в поселок «Курорт «Озеро Медвежье» и напал на местных жителей.

«Прежде чем он был замечен и ликвидирован — четыре жителя поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом и состоянии, врачи сделали все, что могли», — рассказал на личной странице в соцсетях Антон Волков.

Еще трое пострадавших находятся под наблюдением медиков, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Впоследствии зверь был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. По словам чиновника, это первый случай нападение волка на человека, произошедший непосредственно на территории населенного пункта. После случившегося охотники проверяют окрестности, чтобы исключить повторение трагедии.

По данным Следственного Управления СК РФ по региону, погибшая пыталась защитить от волка собаку, на которую изначально набросился хищник.

Программа на убийство

По словам охотоведа, зоолога Михаила Кречмара, численность волков в России на сегодняшний день — 65 тысяч особей.

«На самом деле волк убивает не столько, сколько ему нужно, а столько, сколько он может убить. И в этом есть некоторый биологический смысл: он не знает, будет ли у него завтра, понятия „завтра“ вообще у животных нет. В нем запрограммировано, что он, может быть, на это место убоя придет через месяц, через два, и там какие-нибудь косточки он еще даже и погрызет», — объясняет эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

В качестве примера специалист приводит случай, когда на один из островов Северной Америки с высокой плотностью оленей ради научного интереса привезли волков. В итоге хищники съели всех парнокопытных, а после дошли до каннибализма и сами погибли.

Как бороться с угрозой

Бороться с численностью волков можно с помощью охоты. Однако, по словам Кречмара, волк — самый сложный зверь для добычи в условиях России, и именно его отлов является показателем высшего уровня профессионализма для охотников.

«Один из моих знакомых, очень хороший охотовед, посчитал, сколько примерно стоит добыча каждого волка в среднем по стране. Тысячу долларов нужно потратить, плюс свое время, плюс обладать специальными знаниями», — подчеркивает зоолог.

При этом охотовед отмечает, что эти дикие звери не только наносят большой ущерб экономике страны в части сельского и охотничьего хозяйства, но и, как известно, несут серьезную опасность для людей. Более того, о истинном количестве жертв хищников сказать на сегодняшний день сложно.

«Размер добычи волка — это баран, то есть это не большой человек. Это ребенок или женщина. Именно они, чаще всего, падают жертвами волков. Нечасто это происходит… Ну, мы на самом деле толком-то не знаем, как часто. Потому что у нас и детей пропадает в год по стране около 40 тысяч, а за последние три года больше тысячи детей не было найдено до сих пор», — говорит эксперт.

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