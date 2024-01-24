Вечная молодость или вечное богатство: что выбрал актер Алексей Гуськов?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 113 0

Актер Алексей Гуськов: у вечной молодости есть огромный минус — потеря близких

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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У любого выбора есть свои минусы.

Народный артист РФ Алексей Гуськов посетил премьеру фильма «Мастер и Маргарита», в котором сыграл роль барона Майгеля на балу Князя Тьмы Воланда. В ходе беседы с журналистами у него завязался диалог о выборе: вечная молодость или вечное богатство.

«А что бы вы выбрали: быть вечно молодым или вечно богатым?» — задала вопрос представительница СМИ.

«А вы бы что выбрали?» — ответил вопросом на вопрос артист.

«Я бы, наверное, выбрала молодость», — чуть помешкав ответила журналистка.

«Ответ очевиден», — улыбаясь, поддержал позицию девушки Гуськов.

Но, как и у любого выбора в нашей жизни, порассуждал артист, у вечной молодости есть свои минусы.

«Вообще, превратиться в персонажа Оскара Уайльда — это достаточно тяжелая история, потому что ты видишь, как стареют твои близкие… А что делать с головой? Ты же не можешь быть в сознании тинейджера. А если ты в нем остаешься, то это катастрофа», — заметил Алексей Гуськов.

Ранее знаменитости в беседе с 5-tv.ru рассказали, как сохранить красоту и молодость.

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