Трамп назвал имя потенциального вице-президента

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Алексей Панков
Алексей Панков 135 0

Трамп назвал сенатора Скотта от Южной Каролины потенциальным вице-президентом

Трамп назвал имя потенциального вице-президента

Фото: www.globallookpress.com / Paul Weaver

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Выборы в США пройдут уже в этом году.

Дональд Трамп заявил, что сенатор от Южной Каролины Тим Скотт может стать вице-президентом, если он сам победит на президентских выборах.

На недавнем эфире «Шоу Хоуи Карра» политик отметил, что сенатор является «замечательным парнем». Однако точного ответа касательно человека на эту должность Трамп дать не смог.

Сенатор от Южной Каролины Том Скотт.Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

Скотт также был одним из кандидатов в президенты США. Сторонник Республиканской партии поддержал Трампа, заявив, что стране нужен лидер, который объединит нацию и закроет границы.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, от Республиканской партии в них намерена участвовать бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире. Хейли признала победу оппонента, но подчеркнула, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение в штате.

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