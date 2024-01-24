Не повторить судьбу Твикса: Госдума предложила приравнять животных к пассажирам

Цель депутатов — не допустить еще одной трагедии.

Госдума выдвинула на рассмотрение предложение, согласно которому животные будут приравнены к пассажирам, а не к багажу или имуществу. Причиной этому стал трагичный случай с котом Твиксом, который погиб из-за ошибки проводницы, высадившей его из поезда.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить порядок перевозки домашних животных, чтобы питомцы обладали теми же правами, что и пассажиры. Детали инициативы будут обсуждаться.

«У компаний уже есть регламенты: кого они перевозят, каких размеров и так далее. Главный вопрос в том, как не допустить повторения подобных ситуаций, как с котом Твиксом», — заявил первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов в беседе с сайтом «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что нововведения не должны отразиться на стоимости билетов для животных. В настоящее время, согласно действующему законодательству (статья 137 Гражданского кодекса РФ), животные считаются имуществом пассажира. В РЖД также намерены изменить правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом.

Трехлетний котик Твикс был высажен проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петерубруг на станции в Кирове 11 января. После усиленных поисков животное было найдено мертвым.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наказание грозит проводнице, выбросившей Твикса из поезда.