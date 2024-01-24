Два дома в Испании: Юлия Ковальчук с детьми уехала из России
Юлия Ковальчук отправилась на отдых с детьми в Испанию
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Знаменитая мама жалуется, что с двумя дочерями у нее не хватает времени на социальные сети.
В холодную зиму очень хочется уехать со своими близкими куда-нибудь в тепло. Семья Юлии Ковальчук так и сделала. Певица отдыхает на солнечном курорте вдали от проблем и Интернета.
Почему бы и не отправиться в путешествие, когда у звездной семьи есть целых два дома в Испании. Об этом пишет издание 7Дней.ru
Первый дом на побережье Испании знаменитости приобрели в 2012 году. А летом 2022-го бывшая солистка поп-группы «Блестящие» поделилась радостной новостью о строительстве второго дома в излюбленной европейской стране.
Видимо, сейчас Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым находятся в отпуске именно там. В своем блоге артистка показала себя отдохнувшую на фоне особняка с бассейном.
Певица в шутку пожаловалась, что ей не хватает времени на общение в Сети. Все свободное время она проводит со своими маленькими дочками и наслаждается отдыхом.
«С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня», — смеется Юлия.
Остается только пожелать ей и дальше реже подходить к телефону и полностью окунуться в теплую, уютную атмосферу отпуска, которой многим сейчас не хватает.
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