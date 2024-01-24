«Можно говорить что угодно»: Ханна отпраздновала 33-летие с жирафами

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 80 0

Певица Ханна отметила 33-летие в Кении в отеле с жирафами

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

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Певица живет в той реальности, о которой мечтала в детстве.

Певица Ханна встретила 33-летие со своей семьей и жирафами. Звезда безумно хотела попасть в знаменитый отель с прекрасными животными в Кении — и в свой праздник именинница осуществила мечту.

Невероятное путешествие звездная семья запланировала еще год назад. И совершенно случайно счастливый день в году совпал с чудесным приключением: Ханна много раз любовалась картинками знаменитого места, а теперь она и сама очутилась здесь.

«Я очень счастлива, наверное, это мой самый необычный день рождения», — делится в личном блоге артистка.

Уникальные животные свободно передвигаются по необычному питомнику и охотно контактируют с людьми. В особенности любят заглянуть к посетителям на завтрак.

Всего здесь девять жирафов, одному из которых всего пять дней. Дочка звезды Адриана была в восторге от новой подружки — жирафа Глории.

Разделили эмоции исполнительницы две ее маленькие дочери и муж, продюсер Павел Курьянов. Это первый день рождения Ханны в роли мамы двоих детей.

«Все это и есть та картинка, о которой я мечтала в детстве! Можно говорить все что угодно, но факт остается фактом — мечты есть, чтобы их осуществлять! Каждый день двигаться вперед, вдохновляться и вдохновлять других, вот моя мечта сейчас», — пишет исполнительница хита «Мама, я влюбилась».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Ярмольник отпраздновал 70-летие.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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