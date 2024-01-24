«Непростые времена»: что сейчас происходит на рынке авто в России

Эксперты уже подсчитали, что январь и февраль могут стать самыми удачным временем для покупки машины.

Традиционное подорожание машин в январе на российском рынке, похоже, не состоялось — дилеры не успели распродать прежние запасы. На складах — тысячи легковушек.

А эксперты уже подсчитали, что январь и февраль могут стать самыми удачным временем для покупки автомобиля. Стоит ли сейчас бежать в салоны в надежде получить скидки, выяснял корреспондент «Известий» Павел Панов.

Игорь Захаров проезжает первые метры на своей новой машине. Обменял старый японский седан на кроссовер из поднебесной.

«Эмоциональная была покупка? Эмоциональная. Вот на ровном месте. Пришел, посмотрел и купил», — сказал он.

Сравнивал с другими салонами, но здесь озвучили самую низкую цену. Менее двух миллионов рублей.

Да еще и допоборудование установили — коврики, брызговики, защиту двигателя — абсолютно бесплатно. Захаров остался доволен покупкой и отношением в автосалоне.

«Действительно, сейчас непростые времена для автобизнеса. Автомобилей не только в Петербурге, а в целом по стране довольно много. Большая конкуренция», — сказал менеджер отдела продаж новых автомобилей автосалона Сергей Письменный.

Менеджер с более чем десятилетним опытом продаж рассказал, что впервые наблюдает за тем, что цены на машины сейчас ниже, чем в предыдущем году. Жертвуют дилерскую маржу в сотни тысяч рублей.

В автоцентрах сейчас немноголюдно. Говоря языком экономистов — отмечается низкий потребительский спрос в основном из-за дорогих автокредитов.

Вместе с тем дилерские склады переполнены. Запас новых машин сейчас максимальный с 2022 года, их хватит еще на три месяца продаж.

Это при том, что нормальный запас машин — один месяц. Вот и пытаются справиться с затаренностью, устраивая беспрецедентные распродажи.

Сохраняются и новогодние акции. Время для покупки новой машины весьма подходящее, считают автоэксперты.

«Сейчас покупать автомобиль, если у вас есть деньги, наверное, выгодно. Не важно, китайский или не китайский. Ведь продажи остановились у всех автомобилей и у параллельного импорта тоже своя проблематика с утилизационным сбором», — отметил маркетолог, автоэксперт Виталий Новиков.

За прошлый год в России был продан 1 миллион 50 тысяч легковых автомобилей, на 67% больше, чем за 2022-й. Эксперты считают, в текущем году рынок в целом вырастет не более чем на 25% — до 1,3 миллиона авто.

«2024 год — большого перезапуска российского автопрома. Возможно, заработают все или часть остановившихся заводов в 2022 году. Может заработать питерский кластер, калужский кластер, в Нижнем Новгороде может произойти определенный перезапуск», — поделился автоэксперт аналитического агентства «Автостат Инфо» Александр Климнов.

А вот взлетевшие цены на подержанные машины будут падать в течение ближайших четырех месяцев. Так что для желающих продать старую машину сейчас, по мнению экспертов, самый подходящий момент.