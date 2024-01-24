Автобус наехал на толпу людей в Петербурге

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 556 0

Полиция начала проверку в результате инцидента. Есть пострадавшие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге автобус наехал на толпу людей и врезался в остановку. Происшествие случилось на пересечении улицы Наличной и Беринга. В Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили, что начали проверку инцидента.

В результате аварии пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы достать людей, пришлось задействовать автомобильный кран.

На место ЧП направлены сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снежный циклон парализовал жизнь Петербурга. Жители Северной столицы вынуждены просыпаться намного раньше, чтобы добраться на работу или учебу.

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