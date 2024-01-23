Не только на земле, но и в небе: снежный циклон парализовал жизнь Петербурга

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В аэропорту Пулково из-за непогоды отменены и задержаны несколько рейсов

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Жители Северной столицы вынуждены просыпаться намного раньше, чтобы добраться на работу или учебу.

Во власти непогоды оказался и Санкт-Петербург. В город пришел снежный циклон, который накрыл всю Ленинградскую область. В результате десятки водителей провели минувшую ночь, вызволяя свои авто из гигантских сугробов на трассах.

Из-за метели были отменены и задержаны несколько рейсов в аэропорту Пулково. 18 бортов пришлось отправлять на запасные аэродромы. О ситуации в северной столице — корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Всего за несколько часов на трассах намело настоящие снежные барханы. Так выглядит дорога в Ломоносовском районе Ленобласти. Машины встали в глухой пробке.

Одни водители отчаянно пытаются пробить себе путь через сугробы с помощью лопат, а кто-то, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, просто бросил свой автомобиль, чтобы не замерзнуть на трассе.

«Тут короче даже вот такое встретишь. Кинули машину и все», — рассказывают очевидцы.

Очистить хотя бы одну полосу для движения пытаются с помощью бульдозера. Но техники явно не хватает. Гигантские снежные заносы сейчас на большинстве трасс Ленобласти.

Атлантический циклон, накрывший регион, принес с собой настоящую снежную бурю. В Санкт-Петербурге и пригородах поднялась беспросветная метель.

Сложные метеорологические условия осложнили движение транспорта не только на земле, но и в небе. В аэропорту Пулково задержаны и отменены десятки рейсов. У касс авиакомпаний огромные очереди.

«Наш рейс отменили, мы вот первые, которых отменили, мы уже на взлетной полосе были. Мы были в самолете, мы больше часа просидели в самолете», — рассказывает одна из женщин.

Одни сдают билеты, другие пытаются перенести полет.

«У меня просто через два часа вылет был уже в Москве, должен был из Москвы в смысле. Поэтому, что мне здесь делать? Я домой поехал», — рассказал один из ожидающих вылета в Пулково.

«Есть еще варианты сдать, но просто мне надо быть в Москве, и не факт, что я вылечу, я просто купила наобум», — поделилась другая.

Мощный снегопад накрыл и улицы города, по тротуарам было сложно пройти.

«Снег, снег и все остальное. Промозгло очень. Тяжело и неприятно, совсем неприятно», — рассказывает журналистам местная жительница Александра.

К утру, разбушевавшаяся стихия утихла. Однако последствия до сих пор можно наблюдать во дворах жилых домов. Чтобы вовремя добраться на работу и учебу, петербуржцам пришлось проснуться намного раньше, чем обычно.

«Перед работой многих автомобилистов вместо утреннего кофе ожидает зарядка в виде уборки своего автомобиля от образовавшегося на нем за ночь сугроба», — передает с места корреспондент Марк Стакионис.

«Трактор проедет — вот такая горка останется перед машиной. Людям приходится копать. То есть, если не раскопать, можно оставить машину и идти на работу», — прокомментировал петербуржец.

«Тут дороги чистят, а вод дворах не чистят — не запарковаться», — возмутился другой.

Чтобы ликвидировать последствия непогоды, на улицы города вышло более 500 единиц снегоуборочной техники. Ситуация на дорогах пока не критичная — пробки незначительные. Возобновил работу к утру и аэропорт Пулково. Десять рейсов все еще задержаны, но идет регистрация на другие вылеты.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Петербурге вскоре возобновиться. Осадки с разной силой будут идти не меньше двух недель. Обещают, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Однако о сильных морозах речи не идет, температура воздуха будет около нуля. А значит, не исключено, что снег периодически будет сменяться дождем.

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