Смертельный напиток: чай в пакетиках может вызывать рак

При заваривании лишь одной чашки в ней оказывается около 11 миллиардов опасных частиц.

Чай в пакетиках — удобное изобретение для быстрого приготовления всеми любимого напитка. Чашечка чая может сделать день лучше, но не все чаи так безобидны, как кажется. Эксперты рассказали об опасностях чая в пакетиках, сообщает издание aif.ru

Частицы нанопластика

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин сообщает, что сорта чая, расфасованные в индивидуальные пакетики пирамидальной формы, могут спровоцировать онкологические заболевания.

Элитные одноразовые пакетики под воздействием кипятка выделяют огромное количество частиц нанопластика. Их количество даже больше частиц микропластика, который тоже выделятся из чайной упаковки.

В ходе исследований биологи выяснили, что накопление микропластика в крови, печени и почках приводит к различным онкологическим патологиям. При заваривании одного пакетика водой до 95 градусов в чашке оказывается около 11 миллиардов частиц микропластика. Для снижения рисков следует выпивать не более одной чашки.

Доплата за упаковку

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев объясняет, что чайный пакетик входит в перечень товаров, для которых применяется расширенная ответственность производителя: и пачку, и использованные пакетики они должны переработать. Или же заплатить экологический сбор, который включают в розничную цену.

При проведении расчетов выяснили, что рост цен незначительный. К примеру, упаковка на одну пачку с 25 пакетиками чая весит 42 грамма. Повышение цены на нее может составить не более 0,016%. Поэтому за право насладиться напитком нужно еще и доплачивать.

Правительство пытается решить эту проблему. Хотят запретить пять видов упаковки, которые трудно утилизировать. Например, сумки-сетки для овощей, пластиковые капсулы для кофе. Но чайные пакетики в этот список пока не входят.

Глобальная опасность

Полимеры очень удобны, они везде и всюду, но микроскопические частицы от них опасны. Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказывает, что россыпная заварка по популярности проигрывает чаю в пакетиках.

«В мире нас окружает невероятное количество пластика, его частицы могут попасть в организм с зубной щетки, тарелки, да просто вместе с воздухом. Так что от чашки чая никому точно хуже не будет», — считает эксперт.

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