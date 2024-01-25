Хирургические вмешательства? Раскрыта тайна молодости 47-летней Ирины Круг

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

Хирург Вдовин отрицает наличие пластических операций у Ирины Круг

Хирургические вмешательства? Раскрыта тайна молодости 47-летней Ирины Круг

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Знаменитая в мире шансона исполнительница прекрасно сохранилась в свои годы. Что она делает с лицом и телом?

Российская эстрадная певица Ирина Круг поддерживает свою природную красоту безоперационными методами, а под нож хирурга никогда не ложилась. Таким профессиональным мнением поделился пластический хирург Александр Вдовин в беседе с изданием «Страсти».

«Изучая ее лицо, хочу сказать, что я не вижу здесь хирургического вмешательства. Так что Ирина вряд ли делала пластику. Максимум, она ходит на процедуры к косметологу-эстетисту. Это — различные маски, может быть, массажи по лицу», — сказал врач.

Возможно, 47-летяя Круг посещает процедуры, которые помогают подтянуть лицо безоперационным способом, предположил эксперт. Для эффекта от такого метода достаточно ходить к специалистам раз в год. После таких процедур качество кожи улучшается, а кожный лоскут может сократиться на 30-40%.

Пластический хирург считает, что певица могла прибегнуть к ботоксу и увеличить губы с помощью гиалоурановой кислоты. Более серьезных вмешательств ей и не нужно, отметил он. Однако со временем и у Ирины могут появиться проблемы.

«Единственное, что может выдавать возраст, это шея и мочки уха. В принципе, можно сделать процедуры также и по шее — это те же аппаратные методики, никакой хирургии», — сказал доктор.

Он добавил, что певице может понадобиться пластика через 15-20 лет. Конкретно ей подойдет омоложение рта и липосакция подбородка, которая поможет сохранить нынешний моложавый овал лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Михаила Круга рассорилась из-за особняка за 60 миллионов рублей.

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