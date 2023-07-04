Семья Михаила Круга рассорилась из-за особняка за 60 миллионов рублей

В коттедже до сих пор остались следы от пуль, выпущенных грабителями в шансонье в роковую ночь на 1 июля 2002 года.

Старший сын погибшего более 20 лет назад шансонье Михаила Круга Дмитрий продает часть дома отца, доставшуюся ему по наследству. Об этом сообщает издание KP.RU.

Он пояснил, что хочет избавиться от недвижимости из-за ссоры с тетей — сестрой музыканта Ольгой Медведевой. Дело в том, что ей принадлежит вторая половина дома.

«Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней. Она захотела стать собственницей всего дома — делать на нем бизнес, сдавать его посуточно, водить туда экскурсии. А мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево со словами: „Давайте уезжайте, вам этот дом неправильно достался. Я тут единственная хозяйка!“» — поделился мужчина.

Долю в отцовском особняке Дмитрий продает за 30 миллионов рублей. В сумму входит и половина приусадебного участка в шесть соток.

В релизе к аукциону указано, что объект представляет собой трехэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров. На первом этаже расположены зал, котельная, кухня, два санузла, бассейн, сауна с дровяной печью, гараж и кладовая с подогревом полов.

На втором — четыре жилые комнаты, два санузла и зимний сад с водопадами. На третьем — мансарда с бильярдом, санузлом, баром и верандой.

Отмечается, что в доме «преимущественно сохранился ремонт тех лет, остался след от пули с той роковой ночи». Сын Круга заявил, что в коттедже стало невозможно жить из-за экскурсий, которые организует его тетя, поэтому они с супругой хотят съехать в отдельное жилье.

В свою очередь сестра покойного шансонье опровергла версию племянника о ссоре. Медведева заявила, что у них в семье все хорошо, никаких конфликтов нет. Однако планы племянника продать его часть дома она не прокомментировала.

Михаила Круга застрелили в ночь на 1 июля 2002 года в его собственном доме в тверском микрорайоне Мамулино. Неизвестные преступники проникли на верхний этаж коттеджа, где их обнаружила теща шансонье.

На ее крики прибежали Круг и его жена Ирина — преступники открыли по ним огонь из пистолетов. Женщине удалось убежать и спрятаться у соседей, а сам музыкант получил два тяжелых огнестрельных ранения, от которых к утру скончался в больнице.

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