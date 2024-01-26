Россиянам предложили новый вариант самозапрета на кредиты

О каких изменениях в законодательстве идет речь?

Законодатели предложили упростить для граждан механизм установки самозапрета на кредиты. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО).

Норма, как отмечается, может заработать с января 2026 года. Правки содержатся в рабочей версии законопроекта, предполагающего внесение изменений в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Документ в настоящее время, говорится в материале, ожидает второго чтения в Госдуме. При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что банки и МФО представляют собой заинтересованные структуры, а потому он выступает против поправок подобного характера.

Однако первый зампред комитета Константин Бахарев отметил, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений в целом «расширяет окно возможностей для граждан». Но это может существенно сдвинуть сроки вступления нормы в силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам выдвинут новое условие для получения потребительского кредита. Теперь получить займ на личные нужды станет чуть сложнее.