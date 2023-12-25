«Мы его примем»: в Госдуме выдвинули особое требование для выдачи кредита

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Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

«Известия»: россиянам начнут выдавать кредит при наличии ИНН с 2025 года

«Мы его примем»: в Госдуме выдвинули особое требование для выдачи кредита

Фото: Eвгений Разумный / ТАСС

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Теперь получить займ станет сложнее.

Россиянам выдвинут новое условие для получения потребительского кредита. Теперь получить займ на личные нужды станет чуть сложнее. Об этом в эксклюзивной беседе с «Известиями» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, уже в ближайшем будущем банки перед выдачей кредита будут запрашивать у потенциальных клиентов индивидуальный номер налогоплательщика. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета. Закон начнет действовать уже с 2025 года: частичные изменения в системе получения кредитов будут утверждены совсем скоро.

«На это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил депутат.

Аксаков подчеркнул, что для правильной работы системы выдачи потребительских кредитов необходима соответствующая техническая настройка. В первую очередь власти обратят особое внимание на взаимодействие банков и БКС. Наряду с этим сообщается, что в 2025–2026 годах могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от страхования.

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