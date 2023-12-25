«Мы его примем»: в Госдуме выдвинули особое требование для выдачи кредита

Теперь получить займ станет сложнее.

Россиянам выдвинут новое условие для получения потребительского кредита. Теперь получить займ на личные нужды станет чуть сложнее. Об этом в эксклюзивной беседе с «Известиями» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, уже в ближайшем будущем банки перед выдачей кредита будут запрашивать у потенциальных клиентов индивидуальный номер налогоплательщика. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета. Закон начнет действовать уже с 2025 года: частичные изменения в системе получения кредитов будут утверждены совсем скоро.

«На это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил депутат.

Аксаков подчеркнул, что для правильной работы системы выдачи потребительских кредитов необходима соответствующая техническая настройка. В первую очередь власти обратят особое внимание на взаимодействие банков и БКС. Наряду с этим сообщается, что в 2025–2026 годах могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками.

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