«Полная зависимость»: Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экс-офицер Пентагона Коффлер: спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой США
Фото: www.globallookpress.com / nasa
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Какое громкое заявление сделали в Америке?
Россия выяснила, что группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой армии США. Об этом в эфире Fox News заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
«Китайские и российские военные теоретики почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него», — считает она.
При этом США, говорит Коффлер, зависят от спутников и во многих аспектах гражданской жизни. Это к сведению уже приняли «противники» американцев, подчеркнула она.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B США. Ракета стартовала вечером 28 декабря с мыса Канаверал во Флориде.
При этом конкретные задачи полета X-37B являются засекреченной информацией. Космические силы США только отмечают, что миссия способствует проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».
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