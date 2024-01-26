«Байден довел»: США напророчили междоусобицы из-за растоптанной мечты граждан

Вашингтон постоянно лезет в дела других стран, но совершенно не думает об американцах.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден довел страну до междоусобицы и раскола, его партия не может представлять интересы демократов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Партия Байдена утратила моральное право называться демократами. Они суют нос без спроса в дела других стран, напрочь позабыв о своей и своих собственных гражданах, доведя США до междоусобицы и раскола общества», — сказал он.

Шеремет уверен, что сейчас в США зреют протестные настроения, которые перерастут в кровавое противостояние между американцами. Граждане начнут борьбу за справедливость и возрождение «растоптанной американской мечты». Как следствие, страна разделится на независимые штаты с более справедливой политикой.

До этого американский журналист и расследователь Сеймур Херш указал на мировое отвращение к страдающему от деменции Байдену. По его мнению, президент США олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху».

Тем не менее Байден надеется, что его переизберут на второй срок. Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Однако во время недавней предвыборной речи в церкви Южной Каролины его перебили протестующие, потребовавшие прекращения огня в секторе Газа. Да и в целом, шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики, заявлял Херш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире.