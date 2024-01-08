«Прекратите огонь!» — Байдена заткнули на полуслове во время предвыборной речи

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Пропалестинские активисты прервали предвыборную речь Бадена в церкви

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; U.S. NETWORK POOL; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Выборы президента США 2024

Американский лидер не ожидал услышать громкую правду от сограждан.

Президент США Джо Байден выступал с предвыборной речью в церкви Южной Каролины, когда из зала раздались голоса протестующих, требующих прекращения огня в секторе Газа. Мероприятие оказалось на грани срыва спустя несколько минут после начала.

«Прекратите огонь!» — кричали люди из зала, требуя перемирия в секторе Газа.

«Проси деньги у Зеленского»: лидер ОАЭ с сарказмом ответил на нелепые требования Нетаньяху

Американский лидер попытался успокоить активистов словами «все в порядке», но это не помогло. В итоге, в накаляющуюся ситуацию пришлось вмешаться охране. Те вывели протестно настроенных граждан США из зала. Еще больше неразбериху усилили сторонники действующего президента США, которые начали скандировать «еще четыре года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Байден может отказаться от президентской гонки.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
8 янв
«Проси деньги у Зеленского»: лидер ОАЭ с сарказмом ответил на нелепые требования Нетаньяху
6 янв
Отправленный из-за ситуации в Израиле авианосец США покинул Средиземное море
6 янв
«Немедленно»: Израиль призвал выступить против суда ООН по делу о геноциде
5 янв
Politico: власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке
4 янв
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
2 янв
Замглавы политбюро ХАМАС погиб при взрыве в пригороде Бейрута
2 янв
Sky News Arabia сообщила об «ожесточенных столкновениях» между США и хуситами в Красном море
24 дек
«Бороться до конца»: Израиль расширяет боевые действия в секторе Газа
24 дек
Хуситы атаковали два нефтетанкера в акватории Красного моря
24 дек
«Частный характер»: Байден опроверг приписываемые ему слова о прекращении огня в Газе
-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Коллеги рэпера Sir-J сообщили о последней встрече перед его исчезновением
22:31
Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16 человек
22:20
«Прекратите огонь!» — Байдена заткнули на полуслове во время предвыборной речи
22:06
Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью
21:44
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
21:22
«Заплыли жиром»: Милонов грубо высказался о сбежавших артистах

Сейчас читают

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, когда пора писать завещание
«Нормальный панк»: Вокс прокомментировала ситуацию с участником группы «Щенки»
«До нуля градусов»: москвичам пообещали скорое потепление
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса