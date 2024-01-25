Пока Путин на коне: Херш указал на мировое отвращение к страдающему от деменции Байдену

Нынешний американский лидер, по мнению журналиста, олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху».

Президент США Джо Байден своей внешней политикой вызывает все больше недовольства по всему миру. Об этом заявил американский журналист и расследователь Сеймур Херш.

«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их (конфликтах — Прим. ред.) и его недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поставили его в один ряд с двумя лидерами, Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которые вызывают все большее отвращение во многих странах мира», — отметил Херш в статье на платфоре Substack.

За время нахождения Байдена в Белом доме, говорит он, за пределами Запада росло уважение к президенту России Владимиру Путину. Еще один «бенефициар» ошибок США — глава Китая Си Цзиньпин.

Нынешний американский лидер, по мнению Херша, олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху». Он отдал приказ об ударах по хуситам из-за «политической паники», пишет журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики.