Путин поздравил президента Индии с Днем республики: «Благополучия и процветания»

Российский президент отметил, что страна является одним из главных партнеров.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендре Моди с национальным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня Республики», — говорится в тексте.

Путин отметил, что сегодня Индия добилась успехов во многих областях, включая социальную, экономическую и научную. Кроме того, страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов.

Россия, в свою очередь, дорожит партнерскими отношениями с Индией, подчеркнул Путин.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», — добавил президент России.

В заключении Путин пожелал властям и жителям Индии «здоровья и успехов <…> благополучия и процветания».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине января международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, были затронуты в ходе телефонного разговора Путина с Моди.