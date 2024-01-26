Параллельный не пресекут: что будет с упрощенным ввозом автомобилей

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В России сохранят параллельный импорт автомобилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Параллельный импорт сохранят, а отечественным производителям сделают послабления.

В России сохранят параллельный импорт автомобилей. Как пишут «Известия», для ушедших из нашей страны автобрендов действие этого механизма продлят до 2028 года. Это нужно, чтобы обеспечить россиян машинами разных сегментов рынка.

Ввезенные по параллельному импорту иномарки, как и прежде, будут оформлять без проведения обязательных сертификационных испытаний и согласия от правообладателя.

Несколькими днями ранее корреспондент «Известий» Павел Панов рассказывал, что в январе 2024 года не произошло традиционного подорожания автомобилей на российском рынке. Ему удалось выяснить, что дилеры просто не успели распродать запасы авто. На складах продавцов — тысячи легковушек.

Ранее 5-tv.ru писал, что с автострад России исчезнут привычные АЗС.

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