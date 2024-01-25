Заправские умельцы: с автострад России исчезнут привычные АЗС

Новые правила упростят жизнь российских автомобилистов.

Заправки на российских трассах усовершенствуют. Вместо привычных АЗС появятся многофункциональные зоны со стоянками, кафе и станциями техобслуживания, пишут «Известия».

Новый законопроект разработал Минтранс. По мнению авторов, новые правила упростят жизнь российских автомобилистов.

В такой зоне автопутешественники смогут получать все необходимые в пути услуги. При этом им не придется лишний раз отдельно останавливаться, чтобы заправиться, и отдельно, чтобы подкрепиться самим.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на АЗС только премиального дизельного топлива. Он отметил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, а обычного в продаже нет.