Заправские умельцы: с автострад России исчезнут привычные АЗС

Эфирная новость 115 0

Заправки на скоростных трассах в России заменят мультифункциональными зонами

Фото, видео: Сергей Лантюхов / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Новые правила упростят жизнь российских автомобилистов.

Заправки на российских трассах усовершенствуют. Вместо привычных АЗС появятся многофункциональные зоны со стоянками, кафе и станциями техобслуживания, пишут «Известия».

Новый законопроект разработал Минтранс. По мнению авторов, новые правила упростят жизнь российских автомобилистов.

В такой зоне автопутешественники смогут получать все необходимые в пути услуги. При этом им не придется лишний раз отдельно останавливаться, чтобы заправиться, и отдельно, чтобы подкрепиться самим.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на АЗС только премиального дизельного топлива. Он отметил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, а обычного в продаже нет.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море кораблей
9:43
Песков ответил на заявление Зеленского о теракте в Белгородской области
9:31
Смогла пережить потерю сына и шантаж внука: удары судьбы Светланы Дружининой
9:13
Стенды для проверки изделий могут появиться в ювелирных магазинах России
9:12
Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае
9:01
Мужа Елены Блиновской хотят признать банкротом

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса