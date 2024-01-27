Узрели некую угрозу: США решили разместить ядерное оружие в Британии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

The Telegraph: США намерены разместить ядерное оружие в Британии

Узрели некую угрозу: США решили разместить ядерное оружие в Британии

Фото: www.globallookpress.com / John Wagner

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США намерены отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, сообщили британские журналисты.

США решили разместить в Британии ядерное оружие. Как сообщила британская газета The Telegraph, такое решение связано с некой «возросшей угрозой сто стороны России». Планируется, что оружие будет находиться на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.

«США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», — сказано в материале.

В Белом доме пока не комментировали эту информацию. Стоит отметить, что боеголовки в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. При этом то же издание недавно сообщало, что американцы уже этой зимой перебросят в Великобританию две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Исходя из данных газеты, речь идет о 54 самолетах.

Вместе с тем еще осенью прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что для Москвы будет считаться эскалацией возвращение американского ядерного оружия в Великобритании. Как она отмечала, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении РФ и такая практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать «компенсирующие контрмеры».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на секретных заводах России.

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